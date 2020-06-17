В связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с 8:00 18 июня до 8:00 19 июня будет прекращено водоснабжение в части Новобаварского и Холодногорского районов.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Большой Гончаровской, ул. Конторской, железнодорожным полотном, ул. Академика Богомольца, ул. Москалевской, пер. Кубраковским, ул. Селянской, рекой Лопань.Также подачу воды прекратят в части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Левченко и железнодорожным полотном.При этом водоснабжение части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, ул. Евгения Котляра, ул. Чеботарской, рекой Лопань, будет осуществляться с пониженным давлением.Со списком всех адресов можно ознакомиться здесь . Телефон для справок: