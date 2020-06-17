Возобновляются прямые авиарейсы Харьков - Минск.

Об этом сообщили в харьковском аэропорту.Первый после карантина из-за коронавируса рейс Belavia прибудет в Харьков 19 июня.Вылеты будут проходить по понедельникам и вторникам. С 4 июля - еще и по субботам. Стоимость - от 2 тыс. 337 грн.Как напомнили в аэропорту, по прилету пассажиров ожидает:- прохождение температурного скрининга;- обязательная 14-дневная самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома";- проверка наличия медицинской страховки, покрывающей лечение Covid-19 (для иностранных граждан).