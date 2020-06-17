Возобновляются прямые авиарейсы Харьков - Минск.Об этом сообщили в харьковском аэропорту.
Первый после карантина из-за коронавируса рейс Belavia прибудет в Харьков 19 июня.
Вылеты будут проходить по понедельникам и вторникам. С 4 июля - еще и по субботам. Стоимость - от 2 тыс. 337 грн.
Как напомнили в аэропорту, по прилету пассажиров ожидает:
- прохождение температурного скрининга;
- обязательная 14-дневная самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома";
- проверка наличия медицинской страховки, покрывающей лечение Covid-19 (для иностранных граждан).