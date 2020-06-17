Возобновляются прямые авиарейсы Харьков - Минск.

Об этом сообщили в харьковском аэропорту.

Первый после карантина из-за коронавируса рейс Belavia  прибудет в Харьков 19 июня.

Вылеты будут проходить по понедельникам и вторникам. С 4 июля - еще и по субботам.  Стоимость - от 2 тыс. 337 грн.

Как напомнили в аэропорту, по прилету пассажиров ожидает:

- прохождение температурного скрининга;
- обязательная 14-дневная самоизоляции с использованием приложения "Действуй дома";
- проверка наличия медицинской страховки, покрывающей лечение Covid-19 (для иностранных граждан).

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