По состоянию на 17 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1064 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 672 подозрения на COVID-19, из которых 1 652 случая подтверждено. Под подозрением остаются 248 человек, из них 223 - жители Харькова. Также за это время 774 пациента выздоровели, 62 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случая COVID-19, из них 14 943 человека выздоровели, 943 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 758 новых случаев.