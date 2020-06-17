В Украине уже с 1 июля минимальный прожиточный минимум будет повышен до 2118 гривен. Вместе с этим дополнительную прибавку к выплатам получат пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Также повысят выплаты и некоторым другим категориям пенсионеров.

На сегодняшний день минимальная пенсия — 1638 гривен. Размер пенсии с 1 июля увеличится на 74 гривны – до 1712 гривен. Вырастет и максимальная пенсия – с 16380 гривен до 17120 гривен. Прибавка к пенсиям ожидается и для тех пенсионеров, которые получают надбавку за сверхстаж. За каждый лишний год мужчины, стаж которых составляет более 35 лет, и женщины, рабочий стаж которых – 30 лет, получают 1% от минималки. С 1 июля надбавка составит 17 гривен 12 копеек.Также на прибавку к пенсии до 500 гривен могут рассчитывать пенсионеры, возраст которых превышает 80 лет. В мае такие доплаты смогли получить уже 1,5 миллиона пенсионеров. Эти деньги насчитываются им автоматически сразу по достижению возраста.Напомним, с 1 января государство планирует перейти на новую гибридную систему пенсионных выплат, в рамках которой украинцы, возможно, будут получать пенсии сразу по двум программам – солидарной и накопительной.