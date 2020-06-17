Рейтинговое агентство «Moody's Public Sector Europe» 16 июня повысило рейтинг эмитентa города Харькова с Caa1 до уровня B3 и изменило прогноз рейтингов с «позитивного» на «стабильный», а также повысило базовую оценку кредитоспособности с уровня Caa1 до уровня B3.

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, данное рейтинговое действие следует за решением «Moody's» повысить рейтинг государственных облигаций Украины с Caa1 до уровня B3 и изменить прогноз с «позитивного» на «стабильный».Как подчеркнули в департаменте, рейтинговое действие отражает мнение «Moody's» о том, что Харьков продолжает достигать положительных финансовых результатов и консервативной политики относительно долга в сложных экономических условиях и имеет хорошие операционные показатели: Харьков показывает средний показатель валового баланса в размере 20% за пять лет. По мнению «Moody's», столь высокий операционный баланс защитит бюджет города от негативных последствий пандемии коронавируса и позволит обеспечить существенную гибкость бюджета и сокращения расходов.