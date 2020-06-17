Результаты клинических испытаний стероида дексаметазона в Великобритании стали "научным прорывом" в лечении коронавируса нового типа.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, препарат позволяет снизить смертность среди больных COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%.- Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких, - пояснил гендиректор ВОЗ.Примечательно, что упаковка препарата стоит всего пять фунтов стерлингов.