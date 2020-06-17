Два внедорожника Range Rover с харьковскими номерами развили запредельную скорость на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, у первого автомобиля скорость составила 204 км/ч, у второго - 206 км/ч, и это рекорд всех случаев нарушений скорости в Украине за 15 июня.Отмечается, что у автомобилей совпали даже первые символы номерных знаков - AX110 ***."Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в две секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - уточнили в патрульной полиции.