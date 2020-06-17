Ученые из Технического университета Дании выяснили, каким образом крючки крапивы могут проникать сквозь кожу, сохраняя при этом свою целостность.

Оказалось, что все дело в балансе между толщиной и методом крепления к живому организму, сообщает "Популярная механика".Стоит отметить, что такой эффект наблюдается не только у крапивы, но и у хоботков комаров, заостренных органов водорослей, морских ежей и других животных.В ходе исследования ученые провели около 200 экспериментов, рассмотрев органические элементы разной толщины и строения — начиная от колючек размеров 50 нанометров до бивня длиной 2,5 метра, который принадлежит нарвалу. Экспериментально были также проверены иглы для шприцев, гвозди и копья, однако сравнение с органическими колючками они проиграли.Максимальная прочность и проникающая способность хоботка или колючки связана с их особой конструкцией. Существует четкая корреляция между длиной иглы и ее диаметром, а также особенностью ее крепления к организму живого существа. Если эта пропорция сохраняется, то размеры колючки или иглы уже не важны.Крапива защищает себя от животных при помощи жгучих волосков, которые располагаются по всему растению. Каждый такой волосок представляет собой клетку, похожую на медицинскую ампулу. Ее верхняя часть выступает за пределы окружающих клеток. Даже при легком воздействии кончик надламывается, острый конец проникает под кожу и содержимое клетки — гистамин, холин и муравьиная кислота — поступает в организм, проявляясь ощущением ожога в месте прикосновения к растению.