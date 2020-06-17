Уровень платежей за доставку газа в Харьковской области составляет 90%. Некоторые потребители в нынешнем году вообще не оплачивали услугу.

В области зафиксировано 30 тысяч должников, всем им разошлют предупреждения о возможном отключении газа, сообщили в АО «Харьковгаз». Среди неплательщиков есть потребители, которые не оплачивали услугу с января этого года.– Такие потребители в первую очередь будут отсоединяться от газораспределительной системы, а сумма долга – взиматься через суд, – предупреждают газовики. – В дальнейшем для пользования газом, потребителю потребуется заключить новый договор и оплатить услуги по подключению домовладения к газовым сетям.В нынешнем году АО "Харьковгаз" запланировало провести комплексное-приборное обследование четырех тысяч километров газопроводов, реконструировать более пяти километров сетей. Часть средств, полученных от абонентов, направляется именно на такие работы.