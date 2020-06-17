Первая отправка призывников Харьковской области на срочную военную службу состоялась 16 июня. Как сообщили в Харьковском областном военном комиссариате, в учебный центр в Полтавскую область отправлено больше 30 юношей.

Сегодня, 17 июня, в учебный центр в Черниговскую область отправят еще около 130 призывников.По словам областного военкома Юрия Калгушкина, в ходе призывной компании "Весна-2020" в ВСУ и другие формирования отправятся 1100 юношей. Сейчас все команды укомплектованы.Калгушкин отметил, что призывники протестированы на COVID-19.- После отправки в воинские части юноши обязательно пройдут нескольконедельную обсервацию, - подчеркнул он.Отправки призывников будут продолжаться до конца июля.