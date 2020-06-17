Осенью школьников ждут серьезные изменения – Министерство образования и науки рассматривает возможность внедрения с нового учебного года частичного дистанционного обучения. У возможного нововведения появились как сторонники, так и противники.

Кризис школьного образования назрел давно

Не все родители довольны

Это просто вопрос приоритетов

Любая реформа требует работы над собой

Многие непротив учиться

Современным детям неинтересен обычный учитель

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса с 1 сентября обучение в школах может быть частично дистанционным. Сейчас в Украине обсуждают такую возможность, а МОН уже разрабатывает соответствующие протоколы.По мнению основателя и главы правления общественной организации «Родительское движение Харьковщины» Марины Хоши, кризис школьного образования назрел уже давно, и дистанционное образование может быть одним из вариантов развития образовательной системы в Украине.– Считаю, что за дистанционным образованием будущее, потому что во всем мире передовые университеты учатся дистанционно. Это удобно и доступно, – говорит Марина Хоша.По ее словам, отказываться сегодня от дистанционных технологий, инноваций, образовательных платформ, которые стали доступны, особенно в период карантина – это все равно что возвращаться в эпоху кнопочных мобильных телефонов или пейджеров.– Как можно от отказываться от образовательных инноваций, когда даже частные компании уже запускают ракеты в космос, как компания SpaceX Илона Маска? – недоумевает активистка.Между тем на сайте президента набирает обороты петиция об отмене и запрете дистанционного обучения массового характера, которая появилась после заявлений власти.«Дистанционное обучение является некачественным. Все дети должны быть равны. Результат будет плачевным для последующих поколений украинцев. Полная деградация образования. В результате вырастет общество потребителей и рабов», – пишет автор петиции, набравшей за две с половиной недели более 11 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.Практика дистанционного обучения, на которое из-за карантина пришлось переводить школы, далась нелегко – и учителям, и детям, и родителям.– Многие родители недовольны, поскольку считают, что учителя не учат, а качество дистанционного обучения никудышнее. На самом деле родители просто сами попали в сложную ситуацию, оказавшись дома с детьми. Я тоже как мама переходила на другой режим и училась этому с нуля. Но если разобраться, проблем здесь никаких нет, – говорит Марина Хоша. – Дистанционка – это постоянный контакт учителя с учеником. А не так, как практиковалось в некоторых школах, когда учителя просто бросали в «Вайбер» задания: параграф такой-то, страница такая-то – выучить самостоятельно. Нет, дистанционное обучение не является тождественным самостоятельному. Так поступают ленивые учителя, которые не хотят развиваться. Здесь нужно менторство и наставничество, чтобы каждый педагог в своей дисциплине курировал учеников, советовал, на что обратить внимание, что повторить, что дополнительно изучить, где найти материал.Заявления же о том, что не все семьи могут обеспечить детям полноценный доступ к такой форме образования с технической точки зрения, Марина Хоша считает отговорками людей, которые не хотят развиваться.– Я не понимаю, когда говорят, что где-то там нет интернета. Это просто проблема, которую не хотят превращать в задачу. Интернет уже доступен на мобильном телефоне любому ребенку и любому родителю. Из семейного бюджета любого уровня можно выделить сто гривен для того, чтобы развиваться. Это просто вопрос приоритетов, – считает глава общественной организации.Марина Хоша не только освоила дистанционку сама – как мама школьника, но и организовала обучение в ZOOM для первоклашек в классе, где учится ее ребенок.– Они каждый день имели два-три урока в ZOOM по бесплатной версии – по 40 минут. Учитель выходил на связь и работал. Из 24 человек в классе подключились 20. Дети общались – это особая энергетика, атмосфера. Мы даже проводили десятидневный пасхальный марафон с мастер-классами. Я сама провела урок по семейным ценностям ко Дню семьи, который отмечался 15 мая, – мы разговаривали, рисовали, участвовали во флеш-мобе. Во всю эту тусовку были вовлечены дети, – рассказывает Марина Хоша.При этом она отмечает, что не только обычные учителя, но и многие директора школ, особенно старшего поколения, оказались не готовы к таким новациям.– Руководитель педколлектива должен думать, где найти специалистов, которые быстро обучат, где найти бесплатные платформы. Кстати, в Украине многие педагоги имеют авторские дистанционные курсы, и можно создать профессиональную тусовку для учительского взаимодействия и взаимопомощи. Но, к сожалению, директора школ со своим советским мышлением оказались к такому не готовы, – говорит лидер родительского движения. – А ведь любая реформа требует, в первую очередь, изменений и работы над собой.Чтобы помочь педагогам в постижении образовательных новаций, в Каразинском университете даже организовали специальные курсы по дистанционному обучению для руководителей учебных заведений и учителей.– Прошли обучение директора, учителя истории и географии из дергачевских и богодуховских школ У нас были трехчасовые вебинары, мы предоставляли сайты, бесплатные ресурсы. Сейчас будем вручать им сертификаты, – говорит Марина Хоша. – педагогам понравилось, они видят за этим будущее. Мы сейчас обсуждаем возможность создания на базе университета тренингового центра, потому что потребность есть. Если есть желание познать секреты дистанционного образования, пишите мне на страничку в «Фейсбуке».По мнению Марины Хоши, только тот учитель, который сам постоянно совершенствует свои знания, имеет право учить других.– Сейчас у нас растет поколение Альфа – это новые дети, диджитал-дети, которым уже не интересен просто учитель, излагающий предмет у доски, даже если он начнет прыгать. Это дети, которые хотят получать новые знания из разных источников информации, у них другое мышление. Сейчас такое время, что человек должен освоить за свою жизнь как минимум три-четыре специальности. Чтобы оставаться на гребне волны, нужно постоянно меняться, учиться. И чтобы дети были конкурентноспособны на рынке труда, педагоги должны обучать их, хватаясь за новейшие технологии, и при этом обучаться сами. Можно, конечно, сопротивляться развитию и росту, новым возможностям, ставя подпись под петицией. А можно просто работать над собой каждый день.