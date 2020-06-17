Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 18, 20 и 22 мая в нидерландском городе Роттердам 18, 20 и 22 мая.

Первый и второй полуфиналы состоятся 18 и 20 мая соответственно. Всего будет выбрано по десять конкурсантов с каждого полуфинала, пишет Liga.net со ссылкой на официальный сайт «Евровидения».Финал состоится в субботу, 22 мая 2021 года. Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году – зале Ahoy Arena в Роттердаме.Украину на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме представит группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в нынешнем году. Национальный отбор в нашей стране в 2021 году проводиться не будет. Как сообщила HR-директор «Суспільного» Виктория Сидоренко, Go_A – победители, которых выбрала страна, и «Суспільне» считает, что такое решение в данной ситуации будет наиболее справедливым.