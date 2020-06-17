В Харькове мужчина остановил автомобиль, водитель которого потерял сознание за рулем.

По словам очевидцев, ЧП произошло на Клочковской. На кадрах с места событий видно, что автомобиль ВАЗ едет нехарактерно медленно, а потом проезжает перекресток на красный свет и постепенно катится в сторону бордюра. В это время машину догоняет мужчина, который в итоге останавливает автомобиль.Свидетели утверждают, что остановивший "Жигули" человек ехал в соседнем авто, а водителю "Жигулей" стало плохо. На место вызвали скорую.Официальная информация уточняется.