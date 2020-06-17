Харьковская комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям горсовета рекомендовала полиции усилить контроль за выполнением противоэпидемических требований в городском транспорте.

Как сообщила инспектор сектора мониторинга отдела полиции в метрополитене Наталья Гречко, в частности, полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима в метро.Правоохранители делают замечания пассажирам, которые передвигаются без масок. В отношении тех, кто принципиально не желает носить маски, полиция имеет право составлять административные протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей). Санкция предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.Напомним, харьковский метрополитен возобновил работу 25 мая после остановки 17 марта из-за карантина.