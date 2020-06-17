Правительство Польши 16 июня ограничило международное воздушное сообщение в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.

Распоряжение Совета министров Польши № 1050 вступило в силу 17 июня, и будет действовать до 30 июня, сообщает avianews.Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, Исландии. Отдельно указано, что также запрещены рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.Сегодня, 17 июня, авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, которые еще вчера рассчитывал выполнять. Ryanair закрыл продажи билетов на маршрут Киев-Краков, который планировал возобновить в июне.Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и Шенгенской зоны продлить запрет на въезд граждан третьих стран до 30 июня. Однако ограничение может быть продлено.