В Украине будет продлен адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля.Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 июня.
– Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация, – сказал глава правительства.
Премьер добавил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело рекордное число украинцев с начала пандемии – 4853 человека. По словам премьера, власти понимают, что население страны устало от карантина, но угроза никуда не делась.
По словам Шмыгаля, в правительстве не видят лучшего способа борьбы с пандемией, как продлить действие ограничительных мер.
Как известно, изначально адаптивный карантин в Украине должен был действовать до 22 июня.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине был установлен очередной рекорд по количеству новых заражений СOVID-19 – 758 и числу умерших – 31. Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Всего коронавирус подтвердили у 33 234 человек.