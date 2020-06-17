В Украине будет продлен адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 июня.– Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация, – сказал глава правительства.Премьер добавил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело рекордное число украинцев с начала пандемии – 4853 человека. По словам премьера, власти понимают, что население страны устало от карантина, но угроза никуда не делась.По словам Шмыгаля, в правительстве не видят лучшего способа борьбы с пандемией, как продлить действие ограничительных мер.Как известно, изначально адаптивный карантин в Украине должен был действовать до 22 июня.Напомним, за прошедшие сутки в Украине был установлен очередной рекорд по количеству новых заражений СOVID-19 – 758 и числу умерших – 31. Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Всего коронавирус подтвердили у 33 234 человек.