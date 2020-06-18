Министерство образования и науки готово провести внешнее независимое оценивание в безопасных условиях, а его отмену называет недопустимой – отмена ВНО создаст коррупционные риски.

Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы, считает врио министра образования и науки Любомира Мандзий. По ее мнению, отмена ВНО создаст значительные коррупционные риски.Любомира Мандзий заверила, что МОН готово провести ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и гибко реагируя на данные Минздрава об эпидемиологической ситуации. По ее словам, пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков.Во время ВНО будет осуществляться контроль температуры, наличия масок, отсутствия симптомов респираторных заболеваний, соблюдения дистанции не менее 1,2 метра, дезинфекции помещений. Будут приняты меры для предотвращения скоплений людей.МОН готовится для проведения основной сессии ВНО 25 июня – 7 июля.