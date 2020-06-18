Германия отнесла Украину к странам, которые входят в зону риска распространения пандемии COVID-19.

По состоянию на 16 июня 2020, те, кто въезжает в ФРГ из стран находящихся в зоне риска, должны будут пройти 14-дневную обсервацию, сообщает RKI.Федеральное правительство постоянно изучает ситуацию, в которой страны классифицируются как зоны риска. Поэтому могут также произойти кратковременные изменения, особенно расширение этого списка.Непосредственно перед началом поездки, стоит проверить, находитесь ли вы в одном из этих районов в течение последних 14 дней до въезда в Германию. В таком случае вы должны рассчитывать на обязательную обсервацию.Существующая информация о путешествиях и безопасность от Федерального ведомства иностранных дел и информация, предоставляемая федеральным правительством для путешественников и пассажиров.Классификация зон риска основывается на оценке, которая предполагает, что за последние семь дней в стране было более 50 новозараженных на 100 000 жителей. Определяющими для оценки являются, количество инфекций, тип вспышки, а также меры, принятые в государствах по сдерживанию инфекционного процесса.