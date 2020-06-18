«Укрзалізниця» планирует строить новые вагоны на Панютинском вагоноремонтном заводе. «Будем контролировать, чтобы планы не остались планами», – заверила народный депутат Украины Юлия Светличная, которая продолжает отстаивать интересы предприятия.

Юлия Светличная сообщила, что «Укрзалізниця» собирается не только ремонтировать грузовые вагоны на Панютинском вагоноремонтном заводе, но и строить новые.– «Укрзалізниця» планирует утвердить, кроме ремонта 1233 грузовых вагонов, также и строительство 868 новых вагонов на ПВРЗ. Это уже другой разговор! В ближайшее время члены правления УЗ будут на предприятии. Главное, чтобы планы не остались планами. Будем контролировать, – сообщила народный депутат.Напомним, в последнее время на вагоноремонтном заводе сложилась катастрофическая ситуация – несколько цехов остановили работу, работники – в вынужденном простое, заработная плата упала в пять раз. Однако вместо решительных действий со стороны власти и «Укрзалізниці», филиалом которой является Панютинский ВРЗ, люди видели лишь пустые обещания.Областная власть в ситуацию не вмешивается, поэтому две тысячи работников ПВРЗ ждут помощи от народного депутата Украины Юлии Светличной. Еще в феврале она предложила план выхода завода из кризиса, в мае – потребовала от премьер-министра взять вопрос по стабилизации ситуации на предприятии под личный контроль. Под ее давлением ситуация сдвинулась с мертвой точки – Мининфраструктуры и «Укрзалізниця» решили создать ГП «Укрвагонстройремсервис», в которое войдут Панютинский, Дарницкий и Стрийский вагоноремонтные заводы. Главным предприятием будет определен Панютинский ВРЗ.Идею, по словам Юлии Светличной, планируется реализовать до конца 2021 года. Но это не решает главной проблемы – отсутствия системных заказов, что привело к сложной ситуации на госпредприятии.– Коллектив хочет видеть не только перспективные планы, но и конкретные действия со стороны правительства именно сейчас. Не формальный подход к существующей проблемной ситуации, а результат. От государства нужны системные заказы, инвестиции в модернизацию производства. Майский госзаказ на ремонт 140 вагонов и работы по резке вагонов не спасают. Руководитель завода делает все возможное. Правительство фактически бездействует, – отмечает народный депутат.В связи с этим в начале июня этого года Юлия Светличная по поручению работников завода обратилась к президенту.