Кабинет министров определил критерии, по которым будут определять регионы со значительным распространением COVID-19. В таких областях могут ужесточать карантин.Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:
- загруженность медицинских коек более 50%;
- среднее кол-во ПЦР и ИФА-тестирований меньше 24 на 100 000 жителей на протяжение последних семи дней;
- коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 более 11%;
- показатель динамики увеличения случаев инфицирования COVID-19 больше восьми случаев на 100 000 жителей.