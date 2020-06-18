Кабинет министров определил критерии, по которым будут определять регионы со значительным распространением COVID-19. В таких областях могут ужесточать карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:- загруженность медицинских коек более 50%;- среднее кол-во ПЦР и ИФА-тестирований меньше 24 на 100 000 жителей на протяжение последних семи дней;- коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 более 11%;- показатель динамики увеличения случаев инфицирования COVID-19 больше восьми случаев на 100 000 жителей.