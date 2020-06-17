Коммунальщики обещают восстановить подачу воды до конца дня.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4,5,6), 24, ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.А также:ул. Дарвина, 1, 3/5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 19-а, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 5-а, 7, 7/9, 8/10, 9, 13, 14, ул. Куликовская (Мельникова), 35, 46, 47, ул. Кольцевая (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Семиградская (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.ул. Харьковских Дивизий, 17, проезд Стадионный, 21, 23, ул. Осипенко (ч/с), ул. Танкопия (ч/с), пер. Байрона (ч/с), ул. Турбинная (ч/с), пер. Осипенко (ч/с), ул. Ватутина (ч/с), ул. Смелянская (ч/с), ул. Каховская (ч/с), ул. Ощепкова, 19, 21, 23, 25, ул. Маршала Рыбалко, 26, 28 до 20:00 17.06.20 г.: пос. Песочин (ул. Некрасова) (ч/с), ул. Молодежная (Песочин), 2, 3, 4, 4-а,5 до 20:00 17.06.20 г.ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5, 7, 9 до 20:00 17.06.20 г.ул. Среднеуральская (ч/с), пер. Решетниковский (ч/с), ул. Молодой Гвардии (ч/с) до 20:00 17.06.20 г.ул. Полтавский Шлях, 186, 188, 188/2, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12, 188-а,в, 190, 190/2, 213-а, ул. Кашубы, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 11, 13 до 20:00 17.06.20 г.