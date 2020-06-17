Ячейку экстремистов возглавлял Россиянин.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Тарранта. 15 марта 2019 Таррант совершил два теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч.Возглавлял ячейку экстремистов гражданин Российской Федерации. Запрещенную литературу и нацистскую символику злоумышленники печатали в собственной подпольной типографии. Также часть материалов неонацисты получали из РФ. В них пропагандировались этнический и культурный геноцид, призывы к терактам и массовым убийствам.