Спасатели помогли службе «103» транспортировать пострадавшего к автомобилю скорой помощи.

17 июня в 14:15 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Литвиновка Великобурлукского района произошло обрушение несущих конструкций заброшенного дома, в результате чего были травмированы люди.Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но тот смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой пострадавший получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи.После оказания медиками скорой помощи первой медицинской помощи пострадавшему, спасатели транспортировали его к автомобилю скорой помощи.Оба пострадавших были госпитализированы в Великобурлуцкую центральную районную больницу.