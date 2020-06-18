Верховная Рада приняла в целом законопроект №3314 для введения института уголовных проступков в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов.В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта приведет действующее законодательство в соответствие с законом Украины №2617-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.Основные задачи, которые предлагалось решить законом № 2617-VIII:- Гуманизация уголовной ответственности путем просмотра меры наказания за совершение отдельных уголовных правонарушений. Это является одним из важных обязательств Украины перед Советом Европы.- Состав уголовных проступков сформирован за счет преступлений небольшой тяжести, санкции которых не будут предусматривать наказание в виде лишения свободы плюс переноса с КоАП 130 статьи ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.- Расследование проступков будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов.- Приготовление к уголовному проступку не будет влечь за собой уголовную ответственность.- Лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.Также проектом закона предлагалось внести изменения в 125 законодательных актов Украины, согласно которым слово "преступление" в их тексте заменяется словами "уголовное преступление", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление".