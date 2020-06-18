Вместо 27 районов в Харьковской области появится семь уездов (повітів). Соответствующий перечень утвердил Кабмин. Теперь точку в этом вопросе должна поставить Верховная Рада. Как новация отразится на предстоящих местных выборах?

С киевским вариантом не согласились

Как поделят Харьковщину

Не все остались довольны

Харьков превратится в город-уезд

Как грядущие изменения скажутся на местных выборах

Первостепенный вопрос – дороги

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины утвердили перечень из 129 районов вместо 490 существующих. В Харьковской области, где было 27 районов, осталось семь.Как рассказал «Вечернему Харькову» исполнительный директор областной Ассоциации органов местного самоуправления Николай Титов, когда встал вопрос об укрупнении районов по всей Украине, в том числе в Харьковской области, киевские эксперты, в частности те, что работали с Минрегионбудом, посчитали, что Харьковщине достаточно четырех районов. Причем один из них, Харьковский, включал в себя 12 районов с общей численностью населения два миллиона сто тысяч человек. В него вошли и Богодухов, и Коломак, и Волчанск, и Змиев, и Дергачи, и Золочев. Еще три района предлагали образовать вокруг Купянска, Изюма и Лозовой – с населением по 150–180 тысяч человек в каждом.– Естественно, мы с таким вариантом не согласились. По рекомендации областной Ассоциации органов местного самоуправления создали официальную рабочую группу, пригласив в ее состав ученых, депутатов, представителей и руководителей местных советов, – рассказывает Николай Титов. – Сели и подумали, как наиболее эффективно поделить нашу область на районы. Неужели из Киева виднее, чем на месте? Проанализировали статистику: население, площадь ныне существующих районов, количество школ, учителей, детей, бюджеты и так далее.Обсудив ситуацию, рабочая группа предложила девять районов – с более-менее равными стартовыми возможностями. Этот вариант и отправили на согласование в Киев.– Два раза с нами не соглашались. Мы снова собирались, уточняли и в конечном итоге смирились с тем, что вариант из девяти районов вряд ли пройдет, а четыре – это вообще ни в какие ворота не лезет, поэтому на очередном собрании вышли на семь районов, подтвердив это соответствующими расчетами, – говорит Николай Титов.В результате Харьковщина должна поделиться на Изюмский район, куда вошли Изюмский, Барвенковский, Боровский и Балаклейский районы – с населением 181 600 жителей; Красноградский (Зачепиловский, Нововодолажский, Красноградский, Кегичевский, Сахновщинский) — 131 200 жителей; Купянский (Купянский, Двуречанский, Великобурлукский и Шевченковский) — 137 200 жителей; Лозовский (Лозовский, Близнюковский и Первомайский) — 154 600 жителей; Люботинский (Люботин, Золочевский, Богодуховский, Краснокутский, Коломацкий и Валковский) – 156 200 жителей; Харьковский (Харьков, Харьковский и Дергачевский районы) – 1 712 800 жителей и Чугуевский (Чугуевский, Змиевский, Печенежский и Волчанский районы) – 202 200 жителей.В каждом районе, по словам Николая Титова, получилось примерно по 70 школ; 1,6 млрд составил в среднем сводный бюджет, площадь – по 4,5 тысячи квадратных километров. И вполне соизмеримое количество населения – за исключением Харьковского района, куда вошел и город-миллионник Харьков.– Мы предложили Харьков «оставить за скобками», то есть не включать его ни в один район. В нашем предложении это звучало так: Харьковский район – около 170 тысяч человек плюс город Харьков – почти 1 млн 450 человек, – продолжает Николай Титов.Кроме того, в своем варианте Харьковщина постаралась учесть одно из основных требований Минрегиона – населенные пункты укрупненного района должны находиться на расстоянии не более 60 километров от нового райцентра.– Так вот, мы сумели предложить такую модель, при которой в доступности 60 километров находится 94% населенных пунктов, а 78% – вообще в 30-километровой зоне, – уточняет Николай Титов. – Причем ни одна из созданных громад между двумя районами не разрывается – каждая ОТГ в полном составе входит в тот или иной район.Позицию Харьковщины Минрегион поддержал и согласился на семь районов вместо четырех, предложенных ранее Кабмином. Однако пока что Харьков по-прежнему включен в состав Харьковского района.Между тем среди жителей области остались недовольные. Так, нешуточный спор разгорелся за звание главного города района между Люботином и Богодуховом.– Богодухов равноудален от всех населенных пунктов, он находится в центре района. Люботин же – на окраине района, и это неудобно, – отметил во время публичного обсуждения проекта глава Богодуховского райсовета Владимир Шаров. – Есть еще и исторический момент: раньше и Краснокутский, и часть Золочевского района входили в состав Богодуховского. Мы общались с их представителями, и они говорят, что им не подходит Люботин как центр.Однако и Люботин не намерен сдавать своих позиций.– Большинство глав ОТГ склоняются к тому, что Люботин больше подходит. Трасса Киев – Довжанское проходит рядом, есть крупный железнодорожный узел. Это дает возможность комфортно добраться до райцентра, – обосновал свою позицию люботинский городской голова Леонид Лазуренко.Не все гладко и в Красноградском «конгломерате», объединившем больше всего районов. Так жители двух ОТГ – Нововодолажской и Староверовской – до сих пор не могут решить, к кому присоединяться. Житель Новой Водолаги, почетный председатель Ассоциации сельских и поселковых советов Украины Виктор Слыш настаивает на том, чтобы отделить Нововодолажскую громаду от Красноградского района, а Староверовскую оставить, аргументируя тем, что Новая Водолага далеко от Краснограда.– До Люботина от Новой Водолаги – всего 17 км, до Харькова — 48 километров, а до Краснограда – 62 километра, – говорит он.Но поскольку Красноградский район – один из самых крупных по площади и то же время один из самых маленьких по численности населения (чуть больше 130 тысяч), то лишение одной ОТГ чревато его расформированием, поскольку он и так по численности жителей не дотягивает до норматива в 150 тысяч человек.В свою очередь, Змиевский район не горит желанием войти в состав Чугуевского.– У нас никогда не было связей с Чугуевом. С ним даже нет транспортного сообщения, туда не проложена дорога с твердым покрытием. Наше предложение: Змиевский район – Балаклейский район – Безлюдовская ОТГ или присоединение к Харьковскому району, – озвучила мнение местных жителей председатель Змиевского райсовета Татьяна Тимофеева.Одна из основных задач правительства – создание трехуровневой системы административно-территориального устройства: громада; район (уезд); область (регион).– Базовый уровень – ОТГ, которые сейчас создаются. Средний уровень – субрегиональный, то есть новые укрупненные районы. И область – как региональное объединение, – уточняет Николай Титов. – Причем районы предполагается называть «повітами» (старое украинское название административной единицы), то есть уездами. И рассматривается вопрос о том, чтобы выделить из этих уездов областные центры, присвоив им статус города-уезд. То есть Харьков из областного центра превратится в город-уезд со статусом района (уезда).Однако для этого необходимо внести изменения в Конституцию.– Если изменения в Конституцию будут внесены, тогда из состава Харьковского района можно будет вывести Харьков и присвоить ему статус города-уезда, – говорит Николай Титов.Также предполагается, что вместо облгосадминистрации будет префектура, а глава администрации станет префектом.– Это будет просто контролирующая инстанция, надзирающая за решениями местных советов и координирующая территориальные подразделения центральных органов власти на местах. На Харьковщине более 30 структур, которыми руководят из центра – Минюст, прокуратура, Нацполиция, Антимонпольный комитет, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и т. д. На местах кто-то должен осуществлять координацию их деятельности, представлять президента и Кабмин. По примеру Франции предлагается создать такие префектуры с небольшим кругом полномочий, – поясняет Николай Титов. – Администрации планируется ликвидировать и создать исполкомы. Например, в горсоветах есть исполкомы. Так же и в райсоветах, облсоветах должны быть свои исполкомы вместо администраций – квазиисполнительных органов. То есть вместо администраций будут исполкомы. Но просто так их ликвидировать нельзя – они прописаны в Конституции, поэтому чтобы довести административно-территориальную реформу до конца, необходимы изменения в Конституцию.Николай Титов отмечает, что было бы, конечно, хорошо, если бы все эти изменения произошли еще до выборов, но, к сожалению, до выборов будут только новый базовый уровень (новая карта ОТГ) и второй уровень (районы-уезды).– Раньше на Харьковщине выборы проходили в 486 сельских, поселковых, городских, районных советов. Даже были так называемые матрешки, когда в составе, например, города Купянска есть поселок городского типа Ковшаровка, где избирают своего председателя поссовета, а в составе Лозовой – город Панютино, который избирает своего городского голову. Теперь же на выборы пойдут 56 ОТГ (55 ОТГ и Харьков) и семь новых районов. То есть в ближайшее время Верховная Рада должна нести изменения и утвердить новые семь районов, – говорит эксперт. – А уже после выборов – когда в райсоветах и облсовете создадутся свои исполкомы, – начнется ликвидация администраций и райсоветов, которые остались внутри укрупненных районов.По словам Николая Титова, в административно-территориальной реформе есть свои плюсы.– После внесения изменений в Конституцию все полномочия будут передаваться на места, местные советы будут самостоятельно решать все вопросы. А с учетом того, что началась активная практика создания центров предоставления административных услуг, это еще больше сократит путь от обращения людей к получению результата, – считает Николай Титов. – То есть людям не придется лишний раз отправляться в райцентр. Он уже не будет тем центром притяжения, куда нужно ехать по любому вопросу, за любой справкой.Однако возникают и определенные проблемы. В частности, существует острая необходимость срочного решения вопроса с дорогами.– Например, у большей части жителей Великобурлукского района не было необходимости ездить в Купянск. Теперь же Купянск становится уездным центром, а хорошего сообщения с ним у Великого Бурлука нет. То же касается сообщения между Волчанском и Чугуевом, Богодуховом и Золочевом, – говорит Николай Титов. – Например, чтобы попасть из Волчанска в Чугуев, нужно сначала приехать в Харьков, а оттуда уже – в Чугуев. А есть совершенно другие дороги – через Печенеги, Мартовую, Хотомлю. Если эти трассы соединить, отремонтировать, люди смогут добираться напрямую. Кроме того, сделав упор на дороги, мы обеспечим проезд пожарных, машин скорой помощи, школьных автобусов и так далее.