В результате падения котенок погиб.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 17 июня около 14:00 в полицию поступило сообщение от жительницы Харькова о том, что нетрезвый сосед выбросил котенка заявительницы с пятого этажа.На улицу Библика выехала следственно-оперативная группа Индустриального района и патрульная полиция. Как выяснилось, от полученных повреждений животное скончалась на месте.Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.Все обстоятельства происшествия устанавливаются.