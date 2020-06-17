В результате падения котенок погиб.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 17 июня около 14:00 в полицию поступило сообщение от жительницы Харькова о том, что нетрезвый сосед выбросил котенка заявительницы с пятого этажа.

На улицу Библика выехала следственно-оперативная группа Индустриального района и патрульная полиция. Как выяснилось, от полученных повреждений животное скончалась на месте.

Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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