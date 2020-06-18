События В Харькове - тройное ДТП с участием мотоциклиста (видео) Вечерний Харьков 09:29 424 Видео последствий столкновения было опубликовано харьковским телеграм-каналом "ВЕХА". Читайте также Юлия Светличная: Люди ждут от власти конкретных действий \"В Одессу можно не ехать\": харьковчанин рассказал про цены на Журавлевке (фото) В Харьковской области - 55 новых случаев COVID-19. Еще четверо людей скончались БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Юлия Светличная: Люди ждут от власти конкретных действий События 09:53 Лента новостей Юлия Светличная: Люди ждут от власти конкретных действий 09:53 \"В Одессу можно не ехать\": харьковчанин рассказал про цены на Журавлевке (фото) 09:50 В Харьковской области - 55 новых случаев COVID-19. Еще четверо людей скончались 09:38 В Харькове - тройное ДТП с участием мотоциклиста (видео) 09:29 Украинцы получили из Германии неприятную новость 09:24 Отмена тестирования приведет к коррупции 08:51 В Харькове мужчина выбросил котенка с пятого этажа 17.06.2020