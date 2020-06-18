Своим исследованием житель города поделился с харьковским телеграм- каналом "ВЕХА".

С момента снятия жестких карантинных ограничений, в Харькове открылись не только общественные заведения, но и пляжи. Один из самых популярных в городе - Журавлевка.«Вход детям до 6 лет бесплатно, школьникам - 35 грн, взрослым - 50, если на машине заехал - 60. Кальяны от 200 грн, пиво от 35 грн. Лодки и катамараны - 1 час бесплатно по браслету. Катер 1200 грн час, полетать над водой 500 грн 10 минут. Ну как-то так, в Одессу можно не ехать», - рассказал горожанин.