Злоумышленником оказался 37-летний житель Лозовой.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, накануне с информацией о том, что неизвестный мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, в полицию обратилась ее 42-летняя мать.
В течение нескольких часов полицейские установили личность предполагаемого нападавшего.
В ходе досудебного расследования установлено, что в тот день мужчина ехал на "скутере" в поселок Орелька, чтобы порыбачить. В селе Полтавское Лозовского района он увидел девочку, которая проезжала на велосипеде. Он остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать ребенка, однако испугался, что кто-то может увидеть и отпустил ее.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.