Об этом народный депутат заявила на своем официальном телеграм-канале.

Народный депутат Украины Юлия Светличная не поддержала так называемую "обновленную" программу правительства, которую сегодня представил на рассмотрение верховной рады Кабмин Дениса Шмыгаля."Программы Правительства по-прежнему нет. Даже не курсовая. Голосовала красной", - заявила Светличная.Напомним, что предыдущую редакцию программы, которую за краткость и содержание уничижительно прозвали рефератом, после разгромной критики отправили обратно на доработку. Сегодня же ситуация повторилась и нардепы вновь не поддержали представленный вариант программы.