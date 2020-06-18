В Киеве оштрафовали на 17 тысяч гривен человека, который не соблюдал масочный режим в столичном метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки.В Киевском метрополитене заявили, что его работники совместно с представителями Управления полиции метро провели инспекцию соблюдения масочного режима в вагонах поездов.В наличии маску имели все пассажиры, но пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.По информации правоохранителей в целом с момента возобновления работы метро составили 37 административных протоколов о нарушении масочного режима.Напомним, что Киев занимает второе место среди регионов Украины по числу заболевших коронавирусом. По состоянию на среду, 17 июня заразились 4026 человек.20 мая правительство приняло постановление, согласно которому по всей стране был введен адаптивный карантин с 22 мая и ориентировочно до 22 июня.17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и транспорте.