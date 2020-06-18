Спасателям пришлось извлекать тело водителя.Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 18 июня в 6:56 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по трассе Киев-Харьков-Довжанский.
На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что произошло столкновение автомобилей «Mersedes Sprinter» и «MAN». Спасателям пришлось извлекать тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Mersedes Sprinter» с помощью спецтехники.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного дорожно - транспортного происшествия.