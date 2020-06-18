По состоянию на 18 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1102 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 741 подозрение на COVID-19, из которых 1 707 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 240 человек, из них 218 - жители Харькова. Также за это время 786 пациентов выздоровели, 66 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них 15 447 человек выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 новых случаев.