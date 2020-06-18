Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не одобрил перенаправление Министерству внутренних дел 2,7 млрд гривен из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам ведомства.

Об этом заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль, напомнив, что Кабинет министров издал распоряжение, согласно которому "почти 5% от величины этого фонда должны пойти на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19".- Почему "якобы"? Потому что, как мы выяснили на комитете, эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, а бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненко... - сказал Цабаль.По его словам, правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов.Ранее сообщалось, что из Фонда борьбы с коронавирусом, который составит 66 миллиардов гривен, средства будут направлены, в частности, на повышение выплат врачам, которые противодействуют COVID-19. Также из этих денег будет покупаться оборудование и средства индивидуальной защиты, будет выплачиваться помощь гражданам, потерявшим работу из-за карантина, и семьям врачей, погибших от COVID-19. Отдельно из средств Фонда почти 30 миллиардов гривень направляется на индексацию пенсий.