Украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отразил пенальти в составе "Овьедо" в поединке 33 тура испанской Сегунды против "Депортиво".

Команда украинца в итоге сыграла вничью со счетом

На 37-й минуте полузащитник Чолак подошел к точке и исполнил 11-метровый в ворота Лунина - вратарь прыгнул в левый угол и парировал удар.Напомним, первую часть сезона голкипер провел в аренде в "Вальядолиде", за который сыграл всего два матча в Кубке Испании. "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды украинца. Сейчас Лунин является первым номером "Овьедо".