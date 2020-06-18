В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» был организован и проведен шахматный турнир между осужденными.

В соревнованиях приняли участие осужденные отделения социально-психологической службы №5 и №6. Спортивное соревнование было очень напряженным, каждый из шахматистов пытался вырвать победу у своего соперника. В результате горячей борьбы победителем стал осужденный Т., сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Подобные турниры проводятся один раз в месяц в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий. С начала года было проведено шесть соревнований.– Привлечение осужденных к мероприятиям воспитательного или культурно-массового характера не только обеспечивает организацию их свободного времени в течение всего времени пребывания в местах лишения свободы, но и способствует поощрению к здоровому образу жизни и процессу исправления, – отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Домник.