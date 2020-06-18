Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко норма выявления случаев коронавируса должна составлять менее 11%. В Харьковской области сегодня этот показатель равен 12,59%. Динамика – 21,95%, тогда как должна быть меньше 10%. Это свидетельствует о неготовности региона к какому-либо смягчению карантина."В Харьковской области значительно возрастает динамика выявления случаев и рост случаев коронавирусной болезни в сравнении с предыдущими неделями. Это свидетельствует о том, что в Харьковской области начался активный эпидпроцесс", - подчеркнул главный санитарный врач.