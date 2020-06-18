Дорогу по бул. Богдана Хмельницкого в Немышлянском районе капитально ремонтируют.

Общая площадь участка - 16 тыс. кв. м. Как сообщил начальник дорожно-эксплуатационного филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай, проезжая часть была в плохом состоянии, в ямах, с наплывами, поэтому требовался ремонт. Работы идут на первом участке, от пр. Московского до пр. Александровского.- Сейчас мы ремонтируем одну полосу, на нее уйдет 1,6 тыс. тонн афальтобетона. Думаю, автомобилисты оценят нашу работу. Второй участок тоже планируется, но позже, - отметил Александр Замай.Завершить работы дорожники планируют в ближайшие дни. На время ремонта движение транспорта перекрыто.Начальник участка отметил, что также этим летом планируется выполнить ремонт проезжей части ул. Матросова (6,5 тыс. кв. м), ул. Генерала Удовиченко (5,5 тыс. кв. м), пр. Юбилейного (70 тыс. кв. м), ул. Башкирской (13 тыс. кв. м), ул. Героев Труда (20 тыс. кв. м). Он попросил харьковчан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, когда перекрывается движение - полностью или частично.