Нам этой неделе украинский лоукостер Windrose совершил первый после карантина рейс из Киева в Харьков. МАУ отменили продажу авиабилетов предварительно до 1 августа.

МАУ пошли на попятную

На что обратить внимание перед вылетом

Какова процедура в аэропорту

Соблюдайте меры предосторожности

Какие меры принимаются в аэропорту

Международный аэропорт Харьков 15 июня принял первый пассажирский самолет с начала введения карантина. Самолет Windrose Airlines прибыл в десять часов вечера. В обратный путь он отправился 16 июня рано утром.Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) тоже планировала возобновить рейсы из Киева в Харьков с 15 июня, но прекратила продажу билетов почти на все рейсы до 1 августа. Об этом свидетельствует расписание авиакомпании.Кроме того, о намерении закрыть продажу билетов на рейсы до августа сообщил журналистам в аэропорту Борисполь президент МАУ Евгений Дыхне, пишет "РБК-Украина".– Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа – для того чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристов путешествовать, – пояснил он.В связи с возобновлением авиасообщения в харьковском аэропорту напомнили, какие правила нужно соблюдать пассажирам в период карантина.– Чтобы гарантировать максимальную защиту пассажиров и сотрудников, мы ввели дополнительные меры безопасности. Они основаны на рекомендациях Европейского агентства по безопасности полетов и Государственной авиационной службы Украины и минимизируют риски распространения Covid-19. Просим соблюдать их без исключений, чтобы полеты были комфортными для вас, других пассажиров и персонала аэропорта, – сообщили в пресс-службе аэропорта.Перед вылетом пассажирам рекомендуют ознакомиться с правилами и рекомендациями авиакомпании-перевозчика.– Если вы планируете путешествие с животным, дополнительно проверьте, предоставляет ли авиакомпания такую возможность, – советуют в аэропорту. – Обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты в нужном количестве, учитывая время пребывания в аэропорту и самолете (одна маска рассчитана на три чапса, если иное не указано в инструкции). Придите в аэропорт заблаговременно для прохождения дополнительных проверок и предполетных процедур.На входе в терминал вам измерят температуру, а также проведут внешнюю оценку состояния здоровья. Пассажиров с температурой от 38°С и/или с признаками ОРВИ (кашлем, одышкой, насморком) в здание терминала не пустят.– Используйте маски, – призывает пресс-служба аэропорта. – Пассажиры без индивидуальных средств защиты не будут допущены в терминал. Исключение составляют дети до двух лет и люди, которые по медицинским показаниям не могут носить маски. При этом с собой нужно иметь соответствующую справку. Доступ в терминал аэропорта провожающих временно ограничен. Сопровождать можно только детей и пассажиров, нуждающихся в помощи. Оплату стоянки рекомендуем осуществлять с помощью платежного терминала на выезде. Там вы сможете оплатить ее банковской карточкой или бесконтактно с помощью технологии PayPass.Главное правило, как и в других общественных местах – соблюдение социальной дистанции в полтора метра.– Не создавайте очередей на территории аэропорта, во время посадки на рейс и в салоне самолета, – просят сотрудники аэропорта. – Ограничьте количество контактов с поверхностями. Самостоятельно отсканируйте свой посадочный талон перед контролем на авиационную безопасность. В пунктах контроля предоставляйте паспорт в развернутом виде без обложки. Пользуйтесь бесконтактным способом оплаты. Придерживайтесь гигиены рук: регулярно и тщательно мойте их или обрабатывайте антисептиком. Не забывайте о дыхательном этикете: прикрывайте нос изгибом локтя, когда кашляете или чихаете.В терминале и автобусах проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами, уверяют работники аэропорта.– Особое внимание мы уделяем поверхностям и оборудованию, которым пассажиры и сотрудники контактируют чаще. В зонах скопления пассажиров нанесена специальная разметка, которая поможет вам придерживаться социальной дистанции. Зоны регистрации и гейты оборудованы дополнительными защитными экранами. Все зоны терминала оснащены санитайзерами, – перечисляют принятые меры в пресс-службе. – Дополнительные средства индивидуальной защиты можете приобрести в кафе Pilgrim на первом этаже терминала, а также в залах вылета. Все залы аэропорта оборудованы специальными мусорными контейнерами для утилизации индивидуальных средств защиты. В залах терминала вы можете ознакомиться с основными мерами: мы подготовили информационные плакаты и регулярно напоминаем о правилах с помощью голосовых объявлений. Сотрудники аэропорта обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Перед началом смены все сотрудники проходят температурный скрининг и первичный медосмотр.