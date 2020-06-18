Об этом 18 июня Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя провал голосования за обновленную Программу действий правительства Шмыгаля.

«Сегодняшнее голосование свидетельствует, что отрезвление пришло даже к правящему большинству. Они наконец поняли, что непрофессиональное правительство бьет по их имиджу, по их обещаниям избирателям. Пришло понимание, что надо назначать на должности профессионалов, людей, которые знают, как работать, а не просто делать красочные презентации», – сказал парламентарий.

За 100 дней работы правительство оказалось не в состоянии подготовить эффективную программу, а лишь имитировало бурную деятельность.

«Ни одного действенного решения. Приведу только один пример – на конец мая из обещанных 300% доплаты, врачи получили деньги только за март. В то же время вместо реструктуризации более 140 млрд грн. отдают внешним кредиторам – финансовым спекулянтам. Как это назвать? Это была лакмусовая бумажка непрофессионализма и безразличия правительства к проблемам граждан», – отметил Юрий Бойко.

По словам Сопредседатели фракции оппозиционеров, при таком положении дел наиболее приемлемый для страны выход – это отставка бездарного Кабмина и перевыборы парламента.

«Когда в парламенте половина монобольшинства не знает, за что оно голосует, и появляются абсолютно лоббистские законопроекты, как, например, сегодня разрешение работать игорному бизнесу в период эпидемии, то такой парламент никому не нужен. Верховная Рада должна быть переизбрана, должна произойти перезагрузка власти», – подчеркнул Юрий Бойко.