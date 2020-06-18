Пятьдесят четыре тысячи триста сорок – именно такое количество таможенных деклараций оформлено с начала года в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые подлежат официальному контролю, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «Единое окно» и процедуры электронного декларирования, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.С начала года в зоне деятельности Слобожанской таможни все субъекты внешнеэкономической деятельности воспользовались преимуществами электронного декларирования. Всего таможней по принципу единого окна с использованием процедуры электронного декларирования осуществлено оформление 54 340 электронных таможенных деклараций, в том числе: в режиме экспорта – 23 907 (плюс 38% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом), импорта – 29 832 (плюс 2%), транзита – 601.Слобожанская таможня постоянно разъясняет преимущества электронных сервисов. Благодаря сервису «Единое окно» не только значительно сокращается время на проведение таможенных процедур, но и минимизируются контакты с таможенниками, что актуально в период карантина.