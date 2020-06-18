Верховная Рада приняла решение об отмене обязательной итоговой аттестации школьников в этом году. Такое решение поддержали 356 нардепов.

Такое решение принято в связи с карантином из-за пандемии коронавируса."Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.Ранее сообщалось, что вопрос о проведении ВНО решат до конца недели. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом позволяет провести внешнее независимое оценивание, заверили в Минздраве.