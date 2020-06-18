Регистрацию бизнеса онлайн для обществ с ограниченной ответственностью планируют внедрить в Харькове.

Об этом 17 июня на пресс-конференции в Харьковском пресс-клубе сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.Он напомнил, что сегодня этой услугой уже могут воспользоваться физические лица- предприниматели.- Всего за 10 минут представители малого и среднего бизнеса могут открыть или закрыть свое собственное дело, не приходя в центры админуслуг. Также дистанционно физические лица-предприниматели могут внести какие-либо изменения в свои регистрационные данные. И теперь мы работаем над внедрением онлайн-регистрации для ООО и других юридических лиц, чтобы эту услугу дистанционно могли получать и представители широкого бизнеса, - подчеркнул вице-мэр.Он также отметил, что сегодня город обрабатывает заявки на онлайн-регистрацию от предпринимателей не только Харькова и Харьковской области, но и шести других областей Украины.Кроме того, вице-мэр напомнил, что в конце мая для представителей малого и среднего бизнеса в городе был открыт первый в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес». В хабе можно получить консультацию относительно открытия или продвижения бизнеса, проводить бизнес-конференции, образовательные мероприятия, тестирование продукта и пр.