В Украине в 2020 году минимальная стоимость контрактного обучения в зависимости от вуза и специальности будет варьироваться от шести до 39 тысяч гривен.

Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства образования и науки.В пресс-службе ведомства рассказали о том, что в текущем году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60 процентов от финансирования, которое выделяется в пересчете на одного бюджетника в вузе. Это касается только 38 самых популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые начнут получать высшее образование в текущем году, и никак не будет влиять на тех, кто уже учится. Даже среди будущих первокурсников нововведение коснется, максимум, 16 процентов нынешнего набора.В министерстве образования сообщили также о том, что минимальная цена обучения, индикативная себестоимость, учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области. Она распространяется на 38 самых популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование. Индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен.