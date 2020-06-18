Верховная Рада 16 июня не поддержала в первом чтении законопроект №3356, предусматривающий обязательное добавление биоэтанола в автомобильный бензин.

За законопроект проголосовали 196 народных депутатов при минимально необходимых 226.Парламент 246 голосами отправил проект закона на доработку в комитет. После доработки он может быть повторно вынесен на рассмотрение в сессионный зал.Напомним, проект закона предусматривает введение с 1 июля 2021 года обязательной квоты на добавление биокомпонентов в автомобильный бензин на уровне не менее 5%. С 1 июля 2022 года эта квота должна повыситься до 6%, с 1 июня 2023 года – не менее чем до 7%.Авторами сомнительного документа являются 20 народных депутатов во главе с Олегом Семинским («Слуга народа»). Они уверяют, что качество топлива от этого хуже не станет. У топливного эксперта, генерального директора торгового дома Sunoil Леонида Косянчука на этот счет иное мнение.— У меня негативное отношение к данной инициативе, — говорит эксперт. — Скажу больше: за последние десять лет это уже четвертая или пятая попытка протолкнуть обязательное добавление биоэтанола в топливо. Какую цель преследуют депутаты, видно невооруженным глазом — лоббирование интересов производителей спирта.По словам Леонида Косянчука, бензин, разбавленный биоэтанолом, может попросту убить автомобиль.— Это как если бы обязали добавлять самогон во все алкогольные напитки, включая французские коньяки «Мартель» и «Хеннесси». Ерунда полная, — считает директор Sunoil. – Разбавленный биоэтанолом бензин небезопасен для автомобиля.