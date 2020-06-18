Приговором Коминтерновского районного суда города Харькова мужчина осужден на два года и один месяц лишения свободы в условиях исправительного центра.

В середине января этого года социальные сети всколыхнуло видео очевидца, который, проходя днем ​​по улице Плехановской, увидел, как молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бьет ногами лежащего на земле пенсионера. Несмотря на замечания автора видео и других прохожих, мужчина продолжал свои противоправные действия. Прекратили указанные хулиганские действия только работники полиции, которые были вызваны на место неравнодушными лицами.Злоумышленником оказался 34-летний житель. Харькова, который уже привлекался к уголовной ответственности в 2019 году.Во время судебного разбирательства правонарушитель полностью признал свою вину в содеянном. Однако, учитывая общественный резонанс события и наличие предыдущей судимости, судом поддержана позиция прокурора об избрании меры наказания нарушителю в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в условиях исправительного центра.Приговор суда вступил в законную силу.