Пешеходный переход в международном пункте пропуска "Гоптовка" пока закрыт, несмотря на ослабление карантинных мероприятий и разрешение его открыть.

По словам представителя Харьковского пограничного отряда Максима Бояра, пограничники ждут, пока придут соответствующие документы.Из-за запрета пассажирских перевозок и закрытия пешеходного перехода через границу на контрольно-пропускном пункте – массовые скопления желающих пересечь границу.Пассажирские перевозки через границу запрещены с 28 марта. Пешеходный переход закрыли 7 апреля. Пересечь границу можно только на легковых автомобилях или грузовиках. Для граждан, которые с российской стороны идут пешком, организовали автобусы. На пункте пропуска их два - один вмещает до 30 пассажиров, другой - до 70.- Граждане собираются в автобус для пересечения границы и пытаются как можно быстрее пересечь границу, поэтому и накапливается в автобус людей сверх нормы. Мы дополнительно обращались в обладминистрацию с просьбой выделить еще один автобус, но пока работает только два автобуса, - сообщил Бояр.17 июня Кабмин принял решение о возобновлении пешеходного сообщения с Беларусью и Россией.