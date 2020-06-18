С 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем – для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию.

Предполагается, что накопительным уровнем смогут воспользоваться все потенциальные пенсионеры, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» министр социальной политики Марина Лазебная.– Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая – это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года. Также мы работаем над второй тоже накопительной системой – для людей в возрасте до 35 лет, которые заняты в работах, дающих право на льготную пенсию. Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система тоже может быть введена в 2021 году, – сказала Марина Лазебная.По словам министра, на сегодняшний день коэффициент замещения (то есть сравнительный показатель пенсии человека по отношению к зарплате перед выходом на заслуженный отдых), составляет 27–28%, тогда как ранее он составлял 57–60%, что считалось хорошим показателем.– И, к сожалению, наблюдается тенденция к снижению коэффициента, тогда как по стандарту Международной организации труда он должен составлять не менее 40%, – отметила чиновник. – Сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Нужна накопительная система как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов.Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тысяч работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с данной работы, накопления останутся на его счету.– Он сможет перевести деньги на второй накопительный уровень или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет бонусным социальным пакетом для работника на тяжелом производстве. Законопроект сейчас проходит процедуру согласования, – сообщила министр.По словам Марины Лазебной, льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система – это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.Также министр сообщила, что на данный момент о повышении пенсионного возраста ресь не идет.– Дискуссии вокруг повышения пенсионного возраста не ведутся. Более того, я противник повышения пенсионного возраста, – заверила Марина Лазебная, добавив, что повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.