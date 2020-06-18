Игроки футбольного клуба «Металлист 1925» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата Первой лиги. После того как конференция ПФЛ постановила возобновить чемпионат, стал известен и план-календарь заключительной части сезона.

Первая лига стартует 24 июня, а матчи заключительного, 30-го тура, запланированы на 11 августа. Матчи плей-офф за право играть в Первой лиге запланированы на 15 и 19 августа.– 20-й тур, 24 июня (среда). «Металлист 1925» – «Металлург» (Запорожье);– 21-й тур, 29 июня (понедельник). «Черкащина» (Черкассы) – «Металлист 1925»– 22-й тур, 4 июля (суббота). «Металлист 1925» – «Горняк-спорт» (Горишни Плавни);– 23-й тур, 11 июля (суббота). «Минай» (Минай, Закарпатская область) – «Металлист 1925»;– 24-й тур, 15 июля (среда). «Металлист 1925» – «Авангард» (Краматорск);– 25-й тур, 19 июля (воскресенье). «Волынь» (Луцк) – «Металлист 1925»;– 26-й тур, 24 июля (пятница). «Металлист 1925» – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск);– 27-й тур, 29 июля (среда). МФК «Николаев» (Николаев) – «Металлист 1925»;– 28-й тур, 3 августа (понедельник). «Металлист 1925» – «Черноморец» (Одесса);– 29-й тур, 7 августа (пятница). «Оболонь-бровар» (Киев) – «Металлист 1925»;– 30-й тур, 11 августа (вторник). «Металлист 1925» – «Кремень» (Кременчуг).Сейчас харьковчане занимают седьмую строчку в турнирной таблице, на первых трех местах – львовский «Рух», луцкая «Волынь», закарпатский «Минай».