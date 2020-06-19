Из-за нового сбора за частное копирование почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и офисная бумага.

Минэкономики разрешило двум частным организациям в интересах авторов контента собирать с импортеров долю с каждого проданного устройства, пишет «Экономическая правда». Соответствующий закон уже принят в 2018 году. Импортеры будут выплачивать сбор организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам. Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники.Переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет из-за кардинальных противоречий между участниками. ОКУ представляет Украинский музыкальный альянс и Всеукраинское агентство авторских прав. Их представители утверждают, что в части частного копирования система отчислений существует в большинстве стран мира. Однако далеко не во всех странах существует сбор со смартфонов и телевизоров, отмечают эксперты «Экономической правды». В пяти странах Евросоюза этого сбора нет. Сбор с бумаги существует только в трех странах мира.Сейчас переговоры приостановлены до завершения карантина по просьбе Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА). Она представляет импортеров и считает предложенные тарифы пережитком прошлого. В ЕБА убеждены, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.